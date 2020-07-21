МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Volkswagen Group Rus (компании принадлежит марка Audi) отзывает 1346 машин Audi в России, проданных с 2018 по 2020 годы, из-за возможных проблем с генератором, которые могут привести к возгоранию автомобиля, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi. Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы", — говорится в сообщении.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", — поясняет Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. На машинах будет заменен стартер-генератор. Все работы будут бесплатными для владельцев.