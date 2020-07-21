МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Производство нового седельного тягача Mercedes Actros экологического класса Euro 6 начнется на площадке "Камаза" в Набережных Челнах в ноябре 2020 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Запуск данной модели позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы за использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже. В настоящее время Mercedes Actros проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе текущего года, а уже в ноябре запланирован запуск серийного производства", — сказал Мантуров на презентации грузовика.

Минпромторг в сообщении отмечает, что произведенный в России Mercedes Actros соответствует требованиям по локализации — кабину грузовика с применением локальных автокомпонентов произвели на заводе "Даймлер Камаз Рус".

Седельный тягач в исполнении Euro 6 оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471 нового поколения мощностью 449 лошадиных сил с системой впрыска топлива X-Pulse. Выбросы вредных веществ автомобиля существенно сократились по сравнению с экологическим классом 5: выбросы твердых частиц (сажи) — на 66%, углеводородов — на 72%, оксидов азота — на 80%.

"Сегодня мы все большее значение придаем снижению негативного влияния автотранспорта на экологию и здоровье людей. Производство и переход на технику, соответствующую последним экологическим стандартам, позволяет в разы снизить угрозу возникновения заболеваний, вызванных выхлопными газами", — сказал глава "Камаза" Сергей Когогин.