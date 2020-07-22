МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Японский автомобильный гигант Toyotaпрезентовал новый логотип.

Теперь у лого бренда простой двухмерный дизайн.

Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе. Дизайнеры концерна переработали и переосмыслили привычную символику бренда, пересмотрев его в сторону движения к цифровому миру.

Новая визуальная концепция логотипа Toyota теперь базируется на простоте и таких ключевых принципах, как:

дальновидность,



мобильность,



качество,

идеальная согласованность среди всех бизнес-единиц.

За счет этого специалисты бренда хотят выразить собственную готовность к распространению в своей работе новых цифровых технологий. Это связано — в том числе — с развитием розничной онлайн-торговли в странах Европы.

Вместе с новым логотипом была презентована и новая типографика, а также переименованы некоторые из сервисов бренда. В частности, Toyota Insurance Management теперь будет называться Toyota Insurance Services. Подразделение, которое работает с подержанными автомобилями, Toyota Plus переименовали в Toyota Approved Used.