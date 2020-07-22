МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на субсидирование региональных авиаперевозок с условием, что они будут осуществляться на самолетах, произведенных в России с 2009 года, говорится в соответствующем распоряжении.

"Выделить Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 3000000 тысяч рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети, имея в виду обеспечение осуществления указанных перевозок в объеме не менее 450 тысяч пассажиров на современных воздушных судах, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года", — говорится в документе.