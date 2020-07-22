МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Камаз" в 2020 году может сократить инвестпрограмму до 8-10 миллиардов рублей с 10-14 миллиардов рублей из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, в частности, задержек с поставками оборудования, сообщил журналистам глава компании Сергей Когогин.

"Я думаю, что в пределах 8-10 миллиардов (рублей — ред.) мы в этом году сделаем (инвестпрограмму — ред.) Это, может быть, даже не с нами связано – европейские поставщики оборудования из-за закрытия границ выпали из графика поставок полностью, соответственно, платежи будут сдвигаться либо на конец года, либо на следующий год. У нас есть серьезный проект по профилированию лонжеронов… Это огромное производство, огромные площади, а итальянские наладчики не могут приехать. Приступили к монтажу их оборудования своими силами", — рассказал Когогин.

При этом он отметил, что поскольку из-за пандемии предложение на рынке снизилось, "Камаз" чувствует себя уверенно.

Как пояснил представитель компании, объем предполагаемой инвестпрограммы компании на 2020 год варьировался в диапазоне от 10 до 14 миллиардов рублей.

Инвестпрограмма "Камаза" на 2019 год составила порядка 15 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗ КОМПАНИИ

Рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тысячи машин против 65 тысяч по итогам прошлого года, падение рынка будет 10-15%, рассказал журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

"Рынок, как мы считаем, 10-15% будет падение. В прошлом году было 65 тысяч, от силы 54 тысячи (будет — ред.). Мы очень серьезный вызов приняли в премиум-сегменте. В первую очередь из-за того, что наш тягач дешевле, клиент стал довольствоваться узкой кабиной. Второе, у нас появились в премиум-сегменте самосвалы. Есть четкий тренд, что растет премиум-сегмент. Дешевыми машинами никто не интересуется, только в тех инвестпроектах, где, как говорится, выстрелил и забыл — отработал контракт, можно машину бросить. А покупать начали премиум-сегмент, и мы здесь тоже конкурентоспособны", — объяснил Когогин.

В конце прошлого года топ-менеджер говорил, что допускает умеренное снижение основного для компании рынка тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в РФ в 2020 году — продажи могут снизиться в пределах 5%.