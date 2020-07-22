МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Эфсиэй Рус" (официальный представитель изготовителя Jeep на российском рынке) отзывает в РФ 253 автомобиля Jeep Cherokee (KL) из-за возможных проблем с трансмиссией, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с июня 2014 года по настоящее время.

"Причина отзыва транспортных средств: узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU. При этом крутящий момент перестает подаваться на колеса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK", — говорится в сообщении.

По мнению агентства, все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с транспортным средством.

Отмечается, что на всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB).

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев.