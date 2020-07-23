МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого автомобильного концерна Daimler в первом полугодии 2020 года составил 1,738 миллиарда евро против прибыли в 907 миллионов евро годом ранее, следует из пресс-релиза компании.

Убыток в пересчете на акцию составил 1,78 евро против прибыли в 0,72 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка Daimler сократилась на 18% в годовом выражении — до 67,407 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания получила чистый убыток в размере 1,906 миллиарда евро — в 1,5 раза больше, чем год назад. Убыток в пересчете на акцию составил 1,87 евро против убытка в 1,24 евро в аналогичном периоде прошлого года. Выручка упала на 29% — до 30,184 миллиарда евро. Объем продаж автомобилей компании во втором квартале составил 541,8 тысячи штук, что на 34% ниже показателя годичной давности.

Компания отметила, что меры против пандемии коронавируса изменили структуру затрат и отразились на валовой прибыли.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании на конец второго квартала 2020 года составлял около 293,7 тысячи человек.