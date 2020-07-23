МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors в первом полугодии 2020 года упала почти в три раза и составила 392,278 миллиарда корейских вон (327 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

Выручка за полугодие составила 25,936 триллиона вон (21,6 миллиарда долларов), сократившись на 3,8% по сравнению с показателем годом ранее. За шесть месяцев компания продала 1,165 миллиона автомобилей (снижение на 15,4% в годовом выражении). Продажи внутри страны выросли на 14,6% в годовом выражении.

Во втором квартале чистая прибыль Kia составила 126,309 миллиарда вон (105 миллионов долларов), что почти в четыре раза ниже прошлогоднего показателя. Выручка сократилась на 21,6%, до 11,369 триллиона вон (9,5 миллиарда долларов). Продажи машин за три месяца снизились на 27,8% в годовом выражении – до 516 тысяч. Продажи внутри страны выросли на 26,8%.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в 5 странах.