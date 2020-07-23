МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. После апрельского "карантинного" падения российский рынок автомобилей с пробегом уже в мае немного пошел в рост, и хотя данных по июньским перепродажам пока нет, эти цифры будут близкими к показателям июня 2019 года или даже немного их превысят, считают аналитики "Автостата".

Среди главных причин такого активного восстановления исполнительный директор агентства Сергей Удалов называет отложенный спрос и действие программ господдержки, стимулирующих покупку новых автомобилей и, соответственно, пополнение рынка с пробегом.

При этом эксперт отмечает, что на вторичном рынке премиум-сегмент, на который приходится 9,7% от рынка, чувствует себя лучше, чем массовый — падение по итогам пяти месяцев составило 12,3% и 14,1% соответственно, а в сегменте в возрасте авто до пяти лет ситуация выглядит лучше, чем среди более возрастных автомобилей.

"Цены на рынке автомобилей с пробегом заметно подросли, а хороших машин (возраст до 5 лет, не битые, не работавшие в такси) за последние два-три месяца стало существенно меньше. Статистика говорит, что за пять месяцев 2020 года было зарегистрировано 1,76 миллиона авто с пробегом, из них в возрасте до пяти лет – 216,7 тысячи штук. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении агентства.