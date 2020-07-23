МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Росстандарт информирует о согласовании добровольного отзыва 676 автомобилей Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, из-за возможных проблем с коробкой передач, говорится в сообщении ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта", — объясняет Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ по проверке даты производства трубопровода ATF и, при необходимости, его замене, добавляет ведомство.