МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Ранее максимальный объем займа составлял три миллиарда рублей. Новые параметры распространяются на организации транспорта и обрабатывающей промышленности, где в прошлом году работало не менее десяти тысяч человек, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, получить льготный кредит теперь могут системообразующие компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня упала не менее чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

"Также актуализированы общие критерии отбора заемщиков. Получить льготный кредит смогут системообразующие компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До этого условием было сокращение прибыли на 30%", — добавляется в сообщении.

Добавляется, что утвержденные правительством изменения расширят доступ к кредитам, а также обеспечат финансовую стабильность крупнейших предприятий страны.

Суммарный объем льготных займов для системообразующих компаний уже превысил 141 миллиард рублей. Средняя ставка по ним составила 2,8%, отметили в пресс-службе.