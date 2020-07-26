СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Открытие авиасообщения с Турцией не отразится на динамике туристического сезона в Крыму, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в Анкару и Стамбул, начиная с 10 августа, — в Анталью, Бодрум и Даламан.

"Это никак не отразится на проведении туристического сезона в Крыму. Туристы уже распланировали отдых на крымских курортах до конца сентября", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, отдых в Крыму более безопасен для российских туристов, что является определяющим в этом туристическом сезоне при выборе места отдыха.