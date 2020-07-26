МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что вместе с семьей принял решение основать фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием института донорства в России, и пожертвовать ему часть своего состояния; запуск фонда произойдет не ранее 2021 года.

Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после сообщил, что реабилитация проходит хорошо. Тиньков в начале июля также анонсировал планы по созданию фонда в сфере донорства.

"Я вместе с моей семьей принял решение основать "Фонд семьи Тиньковых". Моя жена Рина, будет непосредственно этим заниматься. Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране", — написал он в своем Instagram.

Тиньков добавил, что пока только началась работа в этом направлении — идет сбор информации. При этом среди задач фонда бизнесмен назвал популяризацию донорства костного мозга для борьбы с раком крови и попытку изменить "запутанное законодательство в сфере трансплантологии".

"Это спасет тысячи, а не единицы жизней. А пока я буду восстанавливать своё здоровье, набираться сил и копить необходимые знания в этой области. Мы не планируем запуск фонда ранее 2021года", — заключил он.

"Тинькофф" — финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая услуги частным лицам и бизнесу. Основным активом группы является "Тинькофф банк", который, по данным рейтинга РИА Новости, занимал на 1 мая 19-е место в российской банковской системе с активами в размере 681,3 миллиарда рублей.