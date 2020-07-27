МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России с понедельника, 27 июля, вводится уголовная ответственность за проведение технического осмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Теперь за нелегальный техосмотр можно будет получить штраф в размере до 300 тысяч рублей. также предусмотрен штраф в размере заработной платы осужденного за два года.
Нематериальные виды наказания:
- до 480 часов обязательных работ,
- арест до шести месяцев.
Эти меры нацелены на то, чтобы оказываемые автовладельцам услуги по техосмотру машин отвечали стандартам качества и безопасности.
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