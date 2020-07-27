МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, получил чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 176,16 миллиарда иен (1,65 миллиарда долларов) против прибыли в 9,312 миллиарда иен (87,6 миллиона долларов) годом ранее, говорится в сообщении компании.

Убыток на акцию составил 118,36 иены (1,11 доллара) против прибыли в 6,26 иены (0,058 доллара) в аналогичном периоде предыдущего фингода. Выручка Mitsubishi Motors снизилась в 2,3 раза год к году, до 229,55 миллиарда иен (2,16 миллиарда долларов). Операционный убыток составил 53,34 миллиарда иен (501,7 миллиона долларов) против прибыли в 3,857 миллиарда иен (36,3 миллиона долларов) годом ранее. Мировые продажи компании в отчетном квартале упали в 2,1 раза в годовом исчислении, до 139 тысяч единиц.

По итогам всего 2020-2021 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в 360 миллиардов иен (3,38 миллиарда долларов), что означает рост убытка за год в 14 раз. Также компания прогнозирует снижение выручки на 35%, до 1,48 триллиона иен (13,9 миллиарда долларов).

Кроме того, компания объявила о своем трехлетнем среднесрочном бизнес-плане (с 2020-2021 финансового года до 2022-2023 года), в рамках которого она, в частности, планирует сокращение постоянных издержек на 20% и более по сравнению с 2019-2020 финансовым годом. Также Mitsubishi Motors хочет сконцентрировать инвестиции в ключевых регионах работы и технологиях для повышения прибыльности.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.