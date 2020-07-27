МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Количество дилерских центров в РФ за первое полугодие сократилось на 230, ожидается продолжение сокращений в случае ухудшения ситуации из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД).

"Сокращение за первое полугодие составило порядка 230 дилеров. Сейчас дилерская сеть насчитывает 3152 дилерских центров", — сказали в пресс-службе. Там отметили, что это почти на тысячу центров меньше, чем шесть лет назад (в 2014 году их было 4,1 тысячи).

"Мы ожидаем продолжения сокращений в случае ухудшения как экономической ситуации, так и возможного повторения периода ограничений из-за пандемии. Падение рынка на 23% в первом полугодии показывает об уязвимости сектора авторитейла и необходимости государственной поддержки всей отрасли", — добавили в пресс-службе.