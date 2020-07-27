МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" начал выпуск универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest.
Как сообщает в понедельник, 27 июля, пресс-служба автозавода, машина будет оснащена новыми эргономичными передними сиденьями, а также оригинальными колесными дисками. Наружные зеркала получат черные корпуса.
Создатели улучшили в автомобиле шумоизоляцию.
Салон автомобиля оборудован тремя рядами сидений.
Пока компания не сообщает, сколько придется выложить покупателям за Lada Largus Cross Quest.
Напомним, что с 27 июля "Автоваз" ушел на три недели в корпоративный отруск.
https://1prime.ru/business/20200727/831831855.html