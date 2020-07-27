МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" начал выпуск универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest.

Как сообщает в понедельник, 27 июля, пресс-служба автозавода, машина будет оснащена новыми эргономичными передними сиденьями, а также оригинальными колесными дисками. Наружные зеркала получат черные корпуса.

Создатели улучшили в автомобиле шумоизоляцию.

Салон автомобиля оборудован тремя рядами сидений.

Пока компания не сообщает, сколько придется выложить покупателям за Lada Largus Cross Quest.

Напомним, что с 27 июля "Автоваз" ушел на три недели в корпоративный отруск.