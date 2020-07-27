МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Mercedes отзывает более тысячи автомобилей S-Класса в России из-за возможных проблем с заглушками на двигателе, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 1019 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса (тип 222), S-Класса купе/кабриолет (тип 217), реализованных в период с 2017 по 2019 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.