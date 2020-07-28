МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна PSA Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3 раза и составила 595 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,63 евро против 1,95 евро годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 34,5% — до 25,12 миллиарда евро.

Компания также ухудшила свой прогноз по динамике автомобильного рынка России и Латинской Америки в текущем году, сохранив ожидания по рынку Европы и Китая. Так, PSA ожидает, что автомобильный рынок в Европе снизится на 25%, в Китае — на 10%, в России и в Латинской Америке — на 30%. При этом в апреле PSA ожидала сокращения автомобильного рынка на 25% в Европе, на 10% в Китае, на 25% в Латинской Америке и на 20% в России.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.