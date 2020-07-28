ТОКИО, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Южной Кореи начали проверку предполагаемых дефектов режима автопилота электромобилей Model 3 американской компании Tesla, сообщает во вторник интернет-версия южнокорейской газеты "Чунан ильбо".

По ее данным, министерство земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея обратилось в Институт автомобильных технологий страны 15 июля с просьбой провести проверку хорошо продаваемой модели компании Tesla на предмет дефектов автопилота, в том числе тормозов и круиз-контроля, из-за жалоб владельцев автомобилей.

Проверки займут от шести месяцев до двух лет. Если дефекты будут подтверждены, то автомобили Model 3 будут отозваны, сообщает газета со ссылкой на министерство.

На сайте ведомства информации о проверках пока нет.

Как отмечает газета "Чунан ильбо", компанию Tesla также проверяет комиссия по делам честной торговли Республики Корея на предмет преувеличения возможностей Model 3.

В рекламе производителя, сообщает газета, указывается, что система автопилота не только контролирует направление движения машины, но также и ее скорость. Однако, согласно приводимым мнениям экспертов, система автопилота Tesla ближе к технологиям помощи водителю, а не автономному вождению без водительской помощи.

По данным "Чунан ильбо", в первой половине года в Южной Корее было продано более 7 тысяч автомобилей Tesla, которые составляют 43% рынка электромобилей в этой стране, опережая продукцию местных компаний Hyundai и Kia.