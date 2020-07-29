МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE по итогам первой половины 2020 года упала до 7 миллионов евро с 7,36 миллиарда евро за аналогичный период 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода упала до 0,01 евро с 8,01 евро годом ранее. Выручка компании составила 29,433 миллиарда евро, что на 2% ниже показателя годичной давности.

По итогам второго квартала чистый убыток составил 878 миллионов евро против прибыли в 5,95 миллиарда евро за апрель-июнь 2019 года. Убыток в пересчете на одну акцию по итогам квартала составил 0,95 евро против прибыли в 6,48 евро годом ранее. Выручка компании составила 12,68 миллиарда евро, что на 12% ниже по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"Как и ожидалось, экономические последствия пандемии коронавируса оказали гораздо более сильное влияние во втором квартале 2020 года, чем в предыдущем. Это в разной степени сказалось на наших отраслях. Особенно негативное влияние на BASF оказал спад спроса со стороны автомобильной промышленности, в то время как спрос на моющие и чистящие средства и пищевую промышленность был стабильным" — говорится в релизе.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира.