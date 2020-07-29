МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в России автомобильный производитель "Автоваз" доработал двигатель объемом 1,8 литра, которым оборудуют седаны и универсалы Lada Vesta и кросс-хэтчбек Lada XRay.

Модернизация двигателя произошла в части топливной системы.

Новые двигатели получили заводской индекс "03" (21179-1000260-03/8450104219), их будут ставить вместо моторов с маркировкой "01" (21179-1000260-01/8450077223). Они будут оснащены надежной топливной рампой.

Как пишет портал "Лада.онлайн", теперь при продаже машин с новым ДВС 21179-1000260-03/8450104219 дилеры будут обязаны менять штатные топливные трубки на детали под номером 21179-1104013-00/8450006230. Артикул старых трубок — 21179-1104013-10/8540032230.

Цена на новые трубки стала в четыре раза ниже, чем на старые: 390 рублей против 1 470 рублей.

Возможно, такая модернизация объясняется несоответствием качества установленных на заводе деталей, но официально пресс-служба концерна пока свое предписание для дилеров не комментирует.