МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского автогиганта General Motors (GM), приходящийся на держателей акций, по итогам первого полугодия 2020 года составил 464 миллиона долларов против прибыли в 4,575 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток компании на одну акцию составил 0,39 доллара против прибыли в 3,13 доллара годом ранее. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с предыдущим годом на 30% и составила 49,48 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток компании составил 758 миллионов долларов против прибыли прошлого года в 2,418 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,56 доллара против прибыли в 1,66 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2019 года в два раза и составила 16,778 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей в мире за первые шесть месяцев составили 1,383 миллиона машин, что на 37,6% меньше прошлогоднего показателя. За второй квартал продажи опустились до 421 тысячи машин, или почти в 2,7 раза в годовом выражении.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).