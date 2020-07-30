МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Убыток после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия 2020 года составил 1,019 миллиарда евро против прибыли в 7,168 миллиарда евро годом ранее, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Выручка автоконцерна за январь-июнь упала на 23,2% — до 96,131 миллиарда евро. Операционный убыток за отчетный период достиг 1,49 миллиарда евро против прибыли в 8,997 миллиарда евро годом ранее. Продажи автомобилей группы Volkswagen за шесть месяцев снизились на 30% в годовом выражении, до 3,736 миллиона штук.

Во втором квартале Volkswagen получил убыток в 1,536 миллиарда евро, хотя годом ранее у него была прибыль в размере 4,115 миллиарда евро. Выручка компании сократилась на 37% — до 41,076 миллиарда евро. Компания также получила операционный убыток за отчетный период в 2,394 миллиарда евро против прибыли в 5,13 миллиарда евро. Продажи Volkswagen за квартал снизились на 34,7% в годовом выражении, до 1,799 миллиона автомобилей.

Компания отмечает, что на ее результаты в первом полугодии ощутимо повлияла пандемия коронавируса и меры по ее сдерживанию, введенные по всему миру.

"Мы ожидаем, что выручка Volkswagen Group и ее подразделений в 2020 году будет существенно ниже по сравнению с предыдущим годом в результате пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.