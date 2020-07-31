МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В России спрос на подержанные элекромобили во втором квартале текущего года вырос на рекордные 132% по отношению к прошлому году, сообщает сервис "Авито.Авто".

Россияне во 2 квартале 2020 года увеличили спрос на электрические автомобили с пробегом в частности, из-за роста количества продавцов подержанных электромобилей.

Согласно ранее проведенным исследованиям, большинство россиян хотели бы купить электрокар, но их останавливает отсутствие развитой инфраструктуры для этого: негде заряжать транспорт.

Помимо этого на рост спроса подержанных электрокаров также могло оказать влияние отмена таможенных пошлин: ранее они накладывались на все электромобили, ввозимые в страну, а сейчас — такие пошлины равны нулю. Это должно увеличить число таких машин в России, как новых, так и подержанных.

В настоящее время в РФ средняя цена электромобиля на вторичном рынке редко превышает 1 млн рублей. Это на 4% меньше, чем год назад.