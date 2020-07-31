МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) во втором квартале 2020 года получил чистый убыток в 1,048 миллиарда евро против прибыли в 793 миллиона евро за второй квартал 2019 года, сообщается в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,66 евро против прибыли в 0,5 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период уменьшилась в 2,3 раза — до 11,707 миллиарда евро. Продажи по итогам квартала составили 424 тысячи автомобилей, что на 63% ниже показателя годичной давности.

Компания не привела прогноза на весь 2020 год. При этом FCA отмечает, что ее слияние с PSA Group (Peugeot-Citroen) в единую компанию будет завершено к концу первого квартала 2021 года. Ранее в июле компании объявили, что она будет носить название Stellantis.

FCA напоминает, что с целью укрепить собственное финансовое положение, компания обеспечила себе дополнительную ликвидность, открыв трехлетнюю кредитную линию на сумму 6,3 миллиарда евро в итальянском банке Intesa Sanpaolo SpA.

Группа FCA — одна из крупнейших в мире по числу выпускаемых машин. Группа образована в 2014 году в результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler.