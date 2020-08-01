МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило положение о ведении единой автоматизированной системы техосмотра, диагностические карты будут храниться в системе не менее пяти лет, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять. Положение о ведении системы техосмотра своим постановлением утвердило правительство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоение им статуса действующих, архивных или аннулированных, получения сведений из автоматизированной системы, а также способы защиты данных электронных документов и порядок взаимодействия участников процедуры техосмотра.

"Так, постановление предусматривает, что в единой автоматизированной системе будут содержаться сведения о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком её действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе", — уточняется в сообщении.

Кроме того, система должна обеспечить невозможность оформления диагностической карты, если пропускная способность пункта ТО превышена. Следовательно, не будет ситуаций, при которых оператор ежемесячно выдаёт, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей.

"Новые правила прохождения техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, вступят в силу 21 марта 2021 года. Они были приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра", — добавляется в сообщении.