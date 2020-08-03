МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России "Камаз" отменил режим неполной трёхдневной рабочей недели в августе из-за наличия заказов, сообщила компания.

"В связи с обеспеченностью производства заказами генеральным директором ПАО "Камаз" Сергеем Когогиным и профсоюзным комитетом автогиганта принято решение отменить режим неполной трёхдневной рабочей недели в августе", — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно приказу-постановлению от 29 июля 2020 года, режим неполной рабочей недели на "Камазе" с 3 по 14 августа этого года отменён. Ранее, согласно документу от 13 апреля, на этот период был установлен режим неполной трёхдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями — понедельник, вторник, среда.

Компания напоминает, что неполная трёхдневная рабочая неделя в отношении персонала подразделений компании могла быть введена в связи со снижением спроса на автомобили в условиях распространения коронавируса.

"Сейчас предприятие обеспечено заказами — коллектив работает в традиционном рабочем режиме. С 17 августа для основной части персонала начнётся ежегодный корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится две недели", — добавляет производитель.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов.