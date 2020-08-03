МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Росавиация предлагает продлить программу субсидирования авиакомпаний из-за COVID-19, расширить перечень компенсируемых расходов и увеличить ставку расходов на 1 "потерянного" пассажира, сообщает ведомство.

Действующие правила устанавливают, что субсидия рассчитывается ежемесячно по результатам каждого месяца за период с февраля по июль 2020 года. Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 11,7 млрд рублей

"В настоящее время Росавиацией подготовлены и направлены на межведомственное согласование предложения об увеличении периода предоставления субсидий авиакомпаниям. Для нивелирования рисков неплатежеспособности авиаперевозчиков предлагается продлить срок действия программы субсидирования авиакомпаний до сентября 2020 года включительно. Также предлагается включить в перечень компенсируемых расходы по статьям "Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей" и "Затраты на авиаГСМ", в том числе увеличить ставку расходов на 1 "потерянного" пассажира до 840 рублей", — говорится в сообщении.

"Дополнительно при расчете субсидии предлагается применение корректирующих коэффициентов в размере 1,35 для авиакомпаний, которые по итогам 2019 года перевезли более 500 тысяч пассажиров и доля полетов на регулярных воздушных линиях которых составляет более 50%. В размере 2,1 — для российских авиакомпаний, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа", — отмечает ведомство.

Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.