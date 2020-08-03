МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) возобновил производство после корпоративного отпуска и на две недели сохранит четырехдневный рабочий режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Ульяновский автомобильный завод 3 августа возобновил производство после корпоративного отпуска, который начался 27 июля", — сообщили в компании в понедельник.

Предприятие в августе выполнит заказы в рамках опережающих закупок автомобильной техники для ряда министерств и государственных ведомств, а также электросетевого холдинга "Россети".

"В связи с утвержденным объемом производства УАЗ сохранит режим неполного рабочего времени на две августовские недели, когда завод будет работать в 4-дневном режиме. Таким образом, производственный график завода будет отличаться от общефедерального двумя нерабочими днями", — добавили в компании.

УАЗ уже вводил четырехдневную рабочую неделю с 10 июля до конца месяца.

Sollers еще в конце марта заявлял о рисках недозагрузки мощностей и приостановки производства УАЗ и Ford из-за падения спроса, однако на тот момент производственные линии работали с полной нагрузкой, и речь шла о возможности приостановки в мае.