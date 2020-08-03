МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг возможность утечки личных данных более миллиона московских водителей от союза или страховых компаний, заявив, что в их базах даже нет таких полей, как в выставленной на продажу.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в интернете выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья. База, по данным газеты, появилась 24 июля, ее стоимость составляет 1,5 тысячи долларов. В ней содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья продается в сети уже несколько лет и ежемесячно обновляется актуальными данными, а значит, стоять за этой утечкой может инсайдер в крупной страховой компании. Возможность утечки данных от страховых компаний предположил и источник РИА Новости в правоохранительных органах.

"РСА опровергает возможный факт утечки информации о автовладельцах из баз союза и страховщиков: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах", — заявила пресс-служба объединения.

"Так, данные о регистрации, постановке на регистрационный учет и дата снятия автомобиля с учета, это та информация, которая отсутствует у страховщиков", — говорится у сообщении.

Между тем в базе союза АИС ОСАГО содержится информация или о государственном регистрационном знаке, или о VIN-номере, а в базе РСА и страховщиков содержатся данные о номере полиса и о дате заключения договора страхования, чего нет в утекших базах данных, отметил союз.

Вдобавок в РСА обратили внимание на то, что страхователь и автовладелец не всегда совпадают, поскольку страхователь, заключивший договор, может быть иным лицом, не управляющим автомобилем.