МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бывший председатель совета директоров и управляющий директор Volkswagen Group в Южной Африке Томас Шефер возглавил совет директоров Skoda Auto, сообщила пресс-служба компании.

"Томас Шефер (Thomas Schäfer) вступает в должность председателя совета директоров Skoda Auto. На своем новом посту он заменит Бернхарда Майера, который был председателем совета директоров Skoda Auto на протяжении почти пяти лет. Томас Шефер приступил к исполнению обязанностей председателя совета директоров Skoda Auto с 3 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

Будучи дипломированным инженером-механиком, он начал свою карьеру в автомобильной индустрии в 1991 году в компании Daimler AG и до 2002 года занимал различные руководящие позиции в департаментах производства и контроля качества в Германии, США и Южной Африке. С 2002 по 2005 год Шефер был соучредителем DaimlerChrysler Malaysia и работал в качестве члена совета директоров по технологиям. На этом посту он расширил и реструктурировал продажи, производство и базу поставщиков компании.

Работая в Daimler AG в Германии, Шефер отвечал за поставки автомобилей, клиентские центры и проекты по сборке автомобилей на развивающихся рынках во всем мире с 2005 по 2012 год. Помимо запуска новых производственных площадок, он руководил планированием и стратегией международной логистики для всех зарубежных заводов концерна. В 2011 году его основные задачи включали в себя в том числе менеджмент проекта по строительству завода Mercedes-Benz в Китае совместно с компанией BAIC. В мае 2012 года Шефер перешел в Volkswagen AG и возглавил международное производство концерна, а также был ответственен за текущие производственные площадки и переговоры о создании новых.

С 2015 года он был председателем совета директоров и управляющим директором Volkswagen Group в Южной Африке, отвечая за развитие брендов концерна в Африке южнее Сахары.

"За свое пятилетнее пребывание в Африке Томас Шефер значительно преуспел в развитии сети продаж, увеличил прибыльность дилерских центров и привел бренды Volkswagen, Audi и коммерческие автомобили Volkswagen к нынешней рекордной доле рынка в 23,5%. Под руководством Шефера концерн Volkswagen Group значительно укрепил свои позиции в Африке южнее Сахары. Строительство новых заводов, новые соглашения о сотрудничестве с импортерами и разработка концепций персональной мобильности для Кении, Нигерии, Руанды и Ганы также способствовали этому успеху", — отмечает компания.