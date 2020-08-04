МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в июле 2020 года увеличил продажи автомобилей в России на 7,54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 31 709 единиц, следует из сообщения компании.

"Lada подвела итоги продаж за июль 2020 года. В июле было продано 31 709 автомобилей, включая 310 штук моделей LADA Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Напомним, что продажи Niva под брендом LADA официально стартовали только с 21 июля", — говорится в сообщении во вторник.

Производитель год назад сообщал, что в июле 2019 года реализовано 29 486 автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж в июле текущего года составил 7,54%.

Тройка лидеров в июле не изменилась, констатирует производитель. На первом месте по объему продаж модели семейства Lada Granta с результатом в 11 450 автомобилей. Модели семейства Lada Vesta сократили отставание от лидера и занимают второе место с результатом 9807 проданных автомобилей. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus, в июле было реализовано 3718 таких автомобилей.

"Несмотря на "отпускной" период в летние месяцы, мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве из регионов РФ. Стоит также отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране", — цитирует "АвтоВАЗ" слова своего исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Renault Groupe и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для трех брендов: Lada, Renault, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти — АО "Автоваз" и АО "Лада Запад Тольятти", и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск". Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 6 модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, 4x4 и Niva. Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Официальная дилерская сеть бренда является самой крупной в России — более 300 дилерских центров.