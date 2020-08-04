МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор и президент американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. Джим Хаккет (Jim Hackett) планирует уйти в отставку, с 1 октября его на этих должностях сменит главный операционный директор компании Джим Фарли (Jim Farley), говорится в пресс-релизе Ford.

"Сегодня компания Ford Motor объявляет, что Джим Хаккетт, который возглавлял преобразование компании с 2017 года, планирует уйти из нее. Джим Фарли назначен новым президентом и генеральным директором компании, он также вступит в совет директоров с 1 октября", — говорится в сообщении.

Хаккетт, который продолжит работу в качестве специального советника Ford до марта 2021 года, счел, что "настало время передать бразды правления Джиму Фарли". Фарли работает в Ford с 2007 года. Тогда он пришел в компанию на должность руководителя подразделения маркетинга и продаж.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.