МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ООО "Порше Руссланд" — официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке — отзывает в РФ 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo (9YA), Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA) из-за возможности утечки и возгорания топлива, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Существует вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.