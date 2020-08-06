МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Продажи Ford Transit в июле 2020 года выросли на рекордные 79% в годовом выражении и составили 1,703 тысячи автомобилей, говорится в сообщении "Форд Соллерс Елабуга".

"Ford Sollers отчитался о продажах за июль 2020 года: в России было продано 1703 новых Ford Transit, что превзошло показатель предыдущего года на 79%. Всего с начала 2020 года было реализовано 6135 автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2019 года", — сообщает компания. Отмечается, что это один из лучших показателей по месяцам за всю историю продаж Ford Transit в России.

Ford Transit — один из самых востребованных на рынке автомобилей в сегменте LCV, добавляет компания. Продажи автомобилей специальных версий составили 55%.

"Рост продаж Ford Transit в июле — результат сплочённой работы всей команды и нашей продуманной стратегии. На стимулирование роста продаж оказали значительное влияние и наши шаги в сторону максимальной кастомизации продукта, а также честная работа с клиентами. Большая половина продаж — это продажи автомобилей специальных версий…", — отметил президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов, слова которого приводятся в сообщении.

ООО "Форд Соллерс Елабуга" — обновленное совместное предприятие Sollers ("Соллерс") и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit на собственном заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Татарстан). "Соллерс" является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Обновленное совместное предприятие официально начало операционную деятельность в июле 2019 года.