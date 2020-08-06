МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июле выросли в годовом выражении на 6,8%, до 141 924 единиц, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь-июль продажи снизились на 19,3%, до 742 681 машин.

"С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.