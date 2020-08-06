МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Немецкий концерн Daimler объявил о начале более углубленного сотрудничества с китайским производителем аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited).

Ожидается, что компания станет главным поставщиком батарей для всей линейки электрокаров EQ бренда Mercedes-Benz.

О расширении партнерства сообщил член правления компании Mercedes Маркус Шефер.

Сотрудничество Daimler и CATL началось еще в прошлом 2019 году. Первоначально планировалось, что китайский партнер будет поставлять батарейные модули для тягачей и автобусов подразделения Daimler Trucks & Buses.

Сейчас немецкий концерн договорился с партнером о поставках ячеек и модулей и для легковых машин.

Первым из легковой линейки новые аккумуляторы CATL получит флагманский электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS.

По мнению разработчиков, с помощью новых батарей машина сможет проезжать без подзарядки свыше 700 километров.

Китайская компания CATL считается мировым лидером в производстве и разработке литиево-ионных батарей.