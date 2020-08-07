МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых мотоциклов в первом полугодии 2020 года составил 8,5 тысячи единиц, что на 10,4% больше, чем в январе-июне годом ранее, сообщает аналитическое агентство "Автостат" в пятницу.

В тройку лидеров входят холдинг BMW, который произвел 1,29 тысячи новых мотоциклов, что на 14,8% ниже, чем в первом полугодии 2019 года, компания Racer (рост на 34,5% — до 1,28 тысячи единиц) и Bajaj (рост на 28,8% — до 1 тысячи единиц).

Также в десятку крупнейших производителей техники вошли Harley-Davidson, который увеличил производство на 0,5% — до 654 единиц, Motoland – на 78,2% — до 654 единиц, Yamaha – на 13,6% — до 444 единиц, Honda (снижение на 18,4% — до 398 единиц), Kayo (рост на 13,2% — до 318 единиц), Kawasaki (снижение на 16,3% — до 304 единиц). Замыкает десятку бренд Regulmoto с показателем 278 новых мотоциклов, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего мотоциклов покупали в Москве – 1,74 тысячи (снижение на 13,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года) и Московской области – 829 единиц (снижение на 8,7%). Также регионами-лидерами по числу приобретений стали Санкт-Петербург – 491 единиц (+15%) и Свердловская область – 482 единицы (+53%).

Россияне чаще покупали мотоциклы в июне – 2,7 тысячи (+24%). Тем не менее, высокий спрос наблюдался и в разгар пандемии – в марте. За этот период рынок показал наибольший рост – на 123% — до 1,36 тысячи.