МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Форд Мотор Компани" повторно выставила на продажу со скидкой до 40% движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан), закрытых в 2019 году, торги пройдут 28 августа, сообщает Российский аукционный дом (РАД).

На торги будут выставлены 86 лотов, которые будут продаваться по отдельности. Суммарная начальная стоимость — 26,9 миллиона рублей.

РАД анонсировал проведение в конце июня торгов по движимому имуществу заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах. Тогда на продажу выставлялись 112 лотов, их суммарная начальная стоимость составляла 69 миллионов рублей.

В конце марта 2019 года Ford решил завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров позже сообщал о планах Ford выставить на торги свое имущество в России после закрытия заводов и погашения кредита перед ВЭБом по совместному предприятию с Sollers на 39,5 миллиарда рублей. Компания выплатила кредит в июне прошлого года.

В марте текущего года стало известно, что РАД займется реализацией движимого имущества закрытых заводов Ford в РФ.