МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В интернете появились первые снимки нового кроссовера французского бренда Renault Duster для российского рынка. Как пишет "Российская газета", иллюстрируя сообщение фото из социальной сети ВК Романа Кожухова, речь идет о предположительно российской версии внедорожника Renault Duster.

Отмечается, что на фото машина частично обклеена защитной пленкой, которую клеят на испытываемые машины с целью максимально долго скрыть внешний вид авто.

О том, что на снимке именно новый Renault Duster, говорит характерная для модели боковина.

Машину удалось сфотографировать на федеральной трассе М4 "Дон" на въезде в Москву.

Скорее всего, тестовый прототип автомобиля проходит дорожные и доводочные испытания разработчиками.

Renault Duster будет производиться на московском заводе концерна, скорее всего, конвейер будет производить вариант авто, максимально приближенный к европейской версии, а не к бразильской, как планировалось изначально.