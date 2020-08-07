ГАТЧИНА (Ленинградская область), 7 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает возможность повышения скоростного лимита не только на платных автотрассах, но и на бесплатных дорогах высших технических категорий — первой и, возможно, второй, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих.

"У нас в ряде регионов есть прекрасные дороги, на которых (предельная — ред.) скорость может быть увеличена… Мы говорим, в первую очередь, о дорогах высших технических категорий… первой и, возможно, второй категорий… Эти дороги по показателям ширины полосы,… радиуса поворота,… по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться… Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", — сказал министр.

Глава Минтранса пока не уточнил сроки принятия окончательного решения по этому вопросу.

Ранее обсуждался вопрос об увеличении скоростного лимита только на платных трассах. Решение о его увеличении со 130 километров в час до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца, говорил в конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Согласно ПДД, вне населенных пунктов разрешается движение мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны на автомагистралях со скоростью не более 110 километров в час, на остальных дорогах — не более 90 километров в час. При этом в некоторых случаях по решению собственников или владельцев дорог может разрешаться повышение скорости на участках автомагистралей до 130 километров в час.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Правительство РФ обсуждает параметры финансирования продления национального проекта "Безопасные и качественные дороги" до 2030 года, отдельные параметры уже установлены, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года, а также попросил рабочие группы Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

По словам Дитриха, пока рано говорить о необходимом объеме финансирования для продления нацпроектов — "проекты сейчас собираются", уточнил он.

"Срок, который нам президент установил для того, чтобы мы могли доструктурировать проекты — 30 октября. Ряд совещаний в правительстве по обсуждению этой тематики прошел, там комплексный план подробный разбирали у (Андрея) Белоусова (вице-премьер РФ — ред.) с участием (Марта) Хуснуллина (вице-премьер РФ — ред). И встречное совещание было под руководством Хуснуллина по безопасным дорогам, установлены определенные параметры, под которые проекты необходимо доструктурировать. Параметры финансирования сейчас также обсуждаются", — сказал Дитрих журналистам.