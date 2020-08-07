МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения фондовых индексов РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,5% и на 1%, до 2958 и 1258 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара, до 44 долларов за баррель, курс евро на форексе поднимется на 1 цент, до 1,1870 доллара, оценивают эксперты. Курс доллара поднимется на 10 копеек, до 73,8 рубля, евро — на 60 копеек, до 87,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основными событиями предстоящей недели будут американо-китайские отношения и очередной экономический пакет в США, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Если согласование пакета способно придать рынкам позитивную динамику, то вот по направлению американо-китайских отношений образовывается потенциал негативного влияния на рынки, указывает он.

"Ключевой интригой на рынках остаются детали очередного американского пакета экономических стимулов. Конгресс вряд ли уйдет на каникулы (официально начинаются с 10 августа), прежде чем примет соответствующий закон. Инвесторы, похоже, рассчитывают, что в итоге он будет ближе к предложению демократов (более длинный по продолжительности и более щедрый по выплатам)", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Противостояние США и КНР переходит в корпоративный сегмент, где нарастают риски введения более существенных ограничений, обращает внимание Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "С учетом высокой доли американских производств в Китае, победителей в этом противостоянии не будет. Однако высокотехнологичный сектор США пока лидирует в темпах роста над остальными отраслями, игнорируя возможные риски смены локации производственных мощностей", — добавляет он.

Статистика на будущей неделе внесет свою лепту в настроения участников торгов, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Понедельник будет ознаменован публикацией данных об инфляции в КНР в июле и числе открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в июне. Во вторник обратим внимание на августовский индекс экономических настроений ZEW в Германии, а также данные об июльской инфляции в США. В среду выйдет большой блок макростатистики Великобритании, также станут известны объем промышленного производства в ЕС в июне и недельные изменения запасов сырой нефти в США", — перечисляет он важные события для динамики мировых фондовых рынков.

"Четверг будет отмечен публикацией данных об инфляции в Германии в июле и числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. В этот же день, как ожидается, будет опубликован ежемесячный отчет МЭА. Из пятничной статистики особенно важными будут данные по объему промышленного производства, розничным продажам и безработице в КНР в июле, а также объем розничных продаж в США за второй месяц лета", — добавляет аналитик.

Котировки нефти несколько повысились по сравнению с привычными уровнями последних недель, замечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Тем не менее, в отсутствие существенных драйверов на предстоящей неделе резких изменений не ожидается, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Американский рынок уже близок к предыдущему максимуму, индекс Мосбиржи в 7% от ранее достигнутых пиков. В связи с этим усиливаются опасения, что начнется коррекция, и, возможно, значительная", — полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Он ожидает, что индекс Мосбиржи на неделе будет колебаться в диапазоне 2900-3000 пунктов.

Не исключено, что штурм отметки в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи возобновится на будущей неделе, полагает Бахтин из "БКС Премьер".

"Рыночные настроения в целом продолжают характеризоваться осторожным оптимизмом. Впрочем, если "вирусный" новостной фон в последнее время не приносит резко негативных сигналов, то геополитика вновь начала давить на аппетиты к риску", — добавляет он.

РУБЛЬ БУДЕТ ИСКАТЬ БАЛАНС

Нестабильность на валютном рынке Турции и продолжающийся рост интереса к защитным активам не обещают рублю легкой жизни, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Впрочем, рубль прошел тяжелый июль, завершился процесс конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами, а также уход "горячих" денег с рынка ОФЗ, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Последние аукционы Минфина показали некоторое восстановление спроса на российские долговые обязательства, что способствует стабилизации рубля", — добавил он.

Ожидаемый диапазон для колебаний доллара на неделе — 73-75 рублей, оценил Ващенко из компании "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ожидает дальнейшего роста котировок нефти, что будет способствовать оживлению нефтегазового сектора. Также постепенно формируются ожидания того, что пандемия COVID-19 может быть побеждена целым набором вакцин, а это означает, что начнется более активное восстановление традиционных отраслей, считает он. Соответственно, можно ожидать роста интереса к таким секторам, как металлургия и электроэнергетика, полагает аналитик.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что финансовые результаты представят "Юнипро", ГМК "Норникель" и Х5.

По его мнению, лучше рынка при этом окажутся акции золотодобывающих компаний и ETF на золото, а аутсайдерами станут бумаги второго эшелона и представители энергетики.

По мнению Кочергина из банка "Восточный" в лидерах роста могут оказаться акции АФК "Система", "Юнипро", "Сургутнефтегаза".