МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai выделит торговое название Ioniq не для одной модели, а на все направление электрокаров. Такое заявление в компании сделали в понедельник, 10 августа.

Таким образом, бренд Ioniq станет так называемым суббрендом: как ранее у Volkswagen появился ID, а у Mercedes-Benz — EQ. У концерна BMW ряд электрокаров выделен под одну букву — i.

Под названием Ioniq компания соберет все модели, которые выпускаются на электрической силовой установке. В планах компании — вывести на рынок за ближайшие 4 года сразу 3 новых машины Ioniq. В названии новые авто получат цифровой индекс: у седанов будут четные цифры, у кроссоверов нечетные.

Первым к покупателям выйдет Ioniq 5. Это, как сообщает компания, среднеразмерный кроссовер, созданный на основе концепт-кара Hyundai 45 EV. Машина была презентована в сентябре 2019 года, а выход на рынок запланирован на начало следующего 2021 года.

В 2022 году компания планирует выпустить седан Ioniq 6, а еще через два года — в 2024-м — будет выпущен полноразмерный кроссовер Ioniq 7.

Ранее корейский производитель выделял в отдельное направление другой суббренд — Genesis. Под ним компания производит автомобили премиум класса.