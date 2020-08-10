МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за шесть месяцев 2020 года составил 532 единицы, что на 20% ниже результата годичной давности (666 штук), следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".

"Три марки из семи, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту, показали рост: Ferrari (+21%, до 17 штук), Lamborghini (+12%, до 77 штук), Rolls-Royce (+3%, до 79 штук). Соответственно, оставшиеся бренды ушли в минус: Maserati (-46%, до 37 штук), Mercedes-Benz Maybach S-Class (-29%, до 179 штук), Aston Martin (-29%, до 5 штук), Bentley (-23%, до 138 штук)", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что несмотря на существенное рыночное падение, Mercedes-Benz Maybach S-Class остается самой популярной моделью в сегменте Luxury, по итогам января-июня на ее долю пришлось более трети данного рынка (34%), в тройку лидеров здесь попадают и две модели Bentley – Continental GT (77 штук) и Bentayga (61 машина).

Москвичи за отчетный период купили 60%, или 320 штук, из всего объема новых люксовых машин, проданных в России за полгода, еще 50 роскошных автомобилей встали на учет в Московской области, Санкт-Петербург добавил к своему люксовому парку 49 новых машин, в Краснодарском крае было приобретено 25 таких экземпляров, и замкнула пятерку лидеров среди субъектов РФ Свердловская область (10 штук), добавляет "Автостат".