МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России осенью вступят в силу ряд важных нововведений, которые относятся к автомобилистам.

В частности, будут изменены тарифные сетки ОСАГО, возобновят обязательный ТО и расширят полномочия сотрудников ГИБДД.

СЕТКА ОСАГО

То, что затронет всех автовладельцев, это расширенный тарифный коридор обязательной страховки ответственности (ОСАГО). Верхний и нижний предел базовой ставки получат прибавку в 10%. Это позволит страховым компаниям устанавливать для каждого клиента отдельные тарифы: помимо характеристик страхуемого автомобиля будут учитывать личность водителя. Минимальная и максимальная ставки составят 2 471 и 5 436 рублей.

В частности, страховка ОСАГО станет дешевле для законопослушных водителей и вырастет в цена для "автохулиганов" и лихачей.

ИЗМЕНЕНИЯ ПТС И СТС

Должны вступить осенью этого года изменения относительно документов на машину: ПТС и СТС. В них ГИБДД будет заносить больше данных.

В частности, будет вноситься информация о мощности мотора машины, сроке государственной регистрации авто (если транспорт ставили на учет на ограниченный период времени) и другие данные.

ТЕХОСМОТР ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Осенью в России возобновится обязательная процедура техосмотра автомобилей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса и вводимых в стране связанных с ней ограничительных мер техосмотр был временно отменен до 30 сентября. В это время страхование автомобиля можно было оформить без техсомотра.

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

В октябре перестанут действовать повышенные "летние" коэффициенты на проезд по платным трассам в России. Эта новость относится к приятным. На летний период платные участки трасс М3, М4 и М11 (компания "Автодор") стали дороже. Повышенный коэффициент будет действовать до 31 октября 2020 года.

Еще одно изменение, которое с нетерпением ждут пользователи платных трасс — новая разрешенная максимальная скорость движения. Сейчас это 130 км/ч, но уже в скором времени планируется, что ее увеличат до 150 км/ч.

В ГИБДД ЖДУТ НОВЫХ ПРИБОРОВ

В сентябре текущего года сотрудники ГИБДД должны получить разрешение на использование на дороге диагностических приборов. Планируется, что с их помощью будут исследоваться выбросы двигателя машин. Если они будут превышать допустимые нормы, то может последовать запрет на эксплуатацию авто.

Также на дорогах будут проверять глубину протектора на колесах.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

Еще одно нововведение затронет только столичных автовладельцев. В Москве появится новая разметка на дорогах. в столице. В тоннелях для того, чтобы водители могли выполнять обгон медленного транспорта, разметку сделают прерывистой.