МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная (с у четом доли рынка) цена новой легковой машины в России за последние пять лет выросла на 40% или почти на полмиллиона рублей, подсчитали аналитики агентства "Автостат".

"В 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 миллиона рублей. При этом средневзвешенная цена иномарки была равна 1,362 миллиона рублей, а автомобиля отечественного бренда – 510 тысяч рублей. По итогам же 1 полугодия 2020 года эксперты агентства зафиксировали следующее — средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране достигла уже 1,676 миллиона рублей, что на 40%, или примерно на полмиллиона больше, чем было 5 лет назад", — говорится в сообщении "Автостата".

Отмечается, что аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее – на 44%, или 600 тысяч рублей, и теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1,962 миллиона рублей, или около двух миллионов рублей. Отечественные автомобили прибавили меньше – 37%, или 190 тысяч рублей — по итогам первого полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 тысяч рублей, поясняет "Автостат".

Как отмечают эксперты агентства, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стало снижение курса рубля по отношению к основными мировым валютам и другие факторы, в числе которых рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.