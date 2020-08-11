МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России отказалось от идеи ввести в стране запрет на повторное использование ряда подержанных запчастей для автомобилей.

В частности, как сообщал ранее "Комерсант", речь идет о повторном использовании при ремонте машин старых рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы.

Изначально планировалось, что эти ограничения будут вписаны в новую редакцию техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Такие планы чиновников вызвали у автовладельцев и представителей общественности крайне негативный отклик: это привело бы многократному росту цен на ремонт. Участники рынка в свою очередь предупреждали о том, что такое предложение приведет к закрытию большого числа фирм, занимающихся восстановлением автодеталей.

Отмечается, что запрет на повторое использование запчастей действует во многих странах, но с оговоркой: оно распространяется только на новые автомобили. То есть, относится только к заводам и компаниям, которые занимаются сборкой машин.

Из-за поднявшегося в прессе ажиотажа, Минпромторгу пришлось уточнить, что в России возможность использования при ремонте авто запчастей (подержанных или восстановленных) сохранится. В настоящее время Техрегламент обсуждают с ведомствами стран Евразийского Экономического Союза. По результатам такого обсуждения некоторые пункты могут изменить.