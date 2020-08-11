МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Bentley отзывает в России 19 внедорожников Bentayga 2018-2020 годов из-за возможных проблем с креплениями ремней безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Bentley. Отзыву подлежат 19 автомобилей Bentley Bentayga, реализованных в период с 2018 по 2020 годы. Причина отзыва транспортных средств: крепление ремня безопасности третьего ряда сидений может не выдержать расчетную нагрузку", — сообщается в релизе ведомства.

Отмечается, что существует небольшой риск, что в случае дорожно-транспортного происшествия проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова.

"Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах будет заменен установленный винт длиной 26 миллиметров новым винтом длиной 40 миллиметров. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.