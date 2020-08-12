МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Продажи "Камаза" в январе-июле выросли на 9%, до 18,3 тысячи грузовиков, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава пресс-службы компании Олег Афанасьев.

"Все планы выполнены и даже перевыполнены, несмотря на все трудности, которые на нас свалились в первом полугодии. Продажи за 7 месяцев текущего года превысили на 9% аналогичные показатели прошлого года. В сентябре нас ждет не менее напряженный ритм и новые заказы", — написал он.

По предварительным данным, было реализовано 18,3 тысячи грузовиков, пояснил представитель компании.

Продажи "Камаза" в России в первом полугодии выросли на 4%, до почти 13 тысяч машин. По итогам 2019 года компания сократила продажи на 6,7%, до 30 504 грузовика.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов.